Smalling, ci siamo: l’agente arriva per la decisione

James Featherstone, manager di Chris Smalling, non ama passare inosservato. Così ieri, come riporta la La Gazzetta dello Sport, ha pubblicato sui social delle storie che lo rivelano a Roma. Oggi, perciò, potrebbe incontrare il g.m. Pinto e proseguire nella trattativa per il rinnovo del contratto dell’inglese. L’offerta è di un annuale con opzione sul secondo alle stesse cifre che Smalling percepisce oggi, 3,5 milioni, oppure un biennale a cifre calmierate.