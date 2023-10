Smalling, che fai? La Roma in ansia, l’inglese è ancora bloccato ai box

Out da oltre un mese, ha un problema tendineo al ginocchio. In giallorosso fuori 306 giorni in 4 anni, allo United 313 in 9

Nel deserto di Trigoria, anche ieri Chris Smalling non c’era. Nel senso che non era in campo, ad allenarsi, con i pochi reduci a disposizione di José Mourinho, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Il che comincia ad essere ancora più preoccupante di quanto non lo sia già stato finora. Già, perché l’ultima apparizione in campo del difensore inglese risale a Roma-Milan dello scorso primo settembre, esattamente 42 giorni fa. Da quel giorno i giallorossi hanno giocato altre 7 gare, tutte senza l’ausilio del pilastro difensivo. Con Mou che pubblicamente ha sperato di poterlo riavere per la trasferta di Cagliari ("Una piccola speranza di poterlo avere almeno per la panchina ce l’ho", disse subito dopo la vittoria per 4-0 con il Servette). Speranza vana, perché Smalling per la Sardegna non è mai partito. Esattamente come a dieci giorni dalla sfida con il Monza non è ancora tornato ad allenarsi regolarmente.

Ed allora i dubbi crescono, di pari passo con le preoccupazioni. Senza rincorrere audio fantomatici che girano da un po’ sui telefonini romani, c’è da chiedersi davvero come stia Smalling. Da Trigoria continuano a parlare di lavoro individuale. Ma in questo periodo Mou altre volte aveva sperato (pubblicamente) di poterlo riavere, almeno per la panchina, senza mai riuscirci. Smalling convive da inizio stagione con un problema tendineo tra quadricipite femorale e piatto tibiale. Un problema che non gli ha permesso di fare la preparazione in modo adeguato, di allenarsi con la giusta intensità e, soprattutto, che gli dà dolore al ginocchio sinistro.

