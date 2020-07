Smalling c’è. Oggi si decide se schierarlo dal via o meno

Chris Smalling è tornato in gruppo e punta ad un posto da titolare domani sera contro l’Inter all’Olimpico, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Il difensore inglese, che ha saltato per un problema all’adduttore le partite contro Parma, Brescia e Verona, ha svolto tutto il lavoro con i compagni e oggi farà lo stesso nella seduta di rifinitura. La sua convocazione, insomma, è certa, anche se la scelta di farlo partire dal primo minuto contro l’Inter non è scontata.

Non ci sarà Fazio, contro l’Inter, e anche Mirante resterà fuori, visto che pure ieri si è allenato a parte. Toccherà ancora a Pau Lopez: “Servirà lo stesso atteggiamento dell’andata, ma creando qualche occasione da gol in più da poter concretizzare. Ricordo che ci davano tutti per sconfitti. Sarà una partita difficilissima. L’Inter è una squadra impegnativa da affrontare ed è molto forte a livello offensivo: servirà massima concentrazione dietro. Non sarà facile vincere, ma noi faremo di tutto per riuscirci“.