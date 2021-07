Smalling benedice Mou: “Roma, la scelta giusta”

I difensore inglese: "So quanto sarebbe importante portare un trofeo qui"

Che Chris Smalling avesse la voglia di restare alla Roma si era capito dai social, con le tante foto pubblicate, e dal rapporto con i tifosi, mai così stretto, soprattutto quando si ferma fuori da Trigoria, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Adesso arrivano anche le parole alla BBC Sport che riguardano soprattutto il rapporto con Mou, secondo molti non saldo dai tempi dello United. "E’ stato un bene essere allenato da lui, abbiamo vinto un trofeo e mi ha fatto capitano in quella finale di Europa League. Avere un allenatore che ti conosce è un bene. So quanto sarebbe importante portare un trofeo qui, la storia di José mostra che la Roma ha scelto l’uomo perfetto". Il buonumore si vede anche nel racconto di come ha affrontato la sconfitta inglese all’Europeo: “Spinazzola è entrato e mi ha colpito con una stampella. Per fortuna ha tenuto lontano la sua medaglia…".