Smalling, auguri giallorossi social: “Devi restare”

Ieri, nel giorno del suo trentesimo compleanno, i tifosi della Roma lo hanno inondato d’affetto sui social, chiedendogli di “restare a tutti i costi”. Il club giallorosso, prima di Natale, ha in programma un nuovo incontro con lo United e la sensazione è che la volontà di Chris Smalling potrà e dovrà essere decisiva nella trattativa, riporta “La Gazzetta dello Sport”. Intanto, anche lo stesso Manchester gli ha fatto gli auguri sui social e i romanisti hanno gradito poco, tanto da scrivere alla società inglese di lasciare Smalling a Roma, possibilmente senza chiedere troppi soldi. Il tutto in inglese, per far sì che il messaggio fosse chiaro.