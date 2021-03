Smalling alza bandiera bianca: con il Napoli partirà in panchina

Lavoro individuale anche ieri, il che suona quasi come una sentenza, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Bandiera bianca, insomma, Chris Smalling domani non ci sarà. A meno di clamorosi colpi di scena, a meno di un recupero lampo che non sembra proprio essere all’orizzonte. Magari il difensore inglese sarà tra i convocati, potrà andare anche in panchina.

Ed è un peccato, perché l’importanza del difensore inglese per gli equilibri difensivi della Roma è arcinota. Basti pensare a Roma-Genoa, l’ultima partita che lo ha visto protagonista in campo, in cui è stato in assoluto il migliore della retroguardia giallorossa.

Così domani quasi sicuramente verrà confermato al centro della difesa Bryan Cristante, uno che si è adattato al ruolo con grande spirito di sacrificio, ma che nelle ultime partite ha dimostrato anche di essercisi oramai calato quasi alla perfezione. Cristante a Kiev ha giocato forse una delle sue migliori partite stagionali. E Fonseca lo tiene lì per aiutare lo sviluppo della manovra anche in fase di costruzione, quando si parte dal basso. Al suo fianco dovrebbero esserci Mancini a destra e Ibanez a sinistra (o Kumbulla).