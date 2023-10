Slavia, Trpisovsky: “E’ una partita che vale la Champions League”

"Le testimonianze - dice l’allenatore dello Slava Praga - dicono che all’epoca fu una stagione eccezionale per lo Slavia. Questa la partita più importante degli ultimi anni. È una partita al livello della Champions. Giochiamo nel tempio del calcio contro José Mourinho e con una squadra che nelle ultime due stagioni è arrivata due volte nelle finali europee e che ha in rosa diverse stelle. Sarà una grandissima esperienza. Di sicuro la Roma non ci sottovaluterà. Mourinho è la più grande leggenda tra gli allenatori, mi ha ispirato. Perciò vorrei che lo Slavia mostrasse coraggio. Cercheremo di eguagliare i nostri avversari in tutti i parametri, forse anche di superarli in alcuni. Certo, avremmo preferito giocare la prima partita in casa per cercare di sorprenderli. Comunque siamo contenti di avere sei punti dopo due partite. Ora dobbiamo lottare per il primo posto».