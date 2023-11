Slavia Praga, è la partita della vita. Mourinho pensa a Celik e Zalewski

Lo Slavia Praga non si nasconde: almeno per ora quella contro la Roma è la partita più importante della stagione. Mourinho, invece, deve pensare a gestire gli uomini anche in vista del delicato derby in programma per domenica prossima, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Così, se la difesa sarà confermata (Mancini, Llorente, Ndicka), anche se in porta toccherà a Svilar, sulle fasce dovrebbero trovare spazio Celik e Zalewski, anche se l’italo-polacco ieri accusava qualche linea di febbre che non lo hanno fatto andare in conferenza come previsto (risparmiandogli eventuali domande anche sul caso scommesse).