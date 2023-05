Siviglia, Papu Gomez: “Sarà una finale durissima. Loro punteranno sul contropiede”

"Gasp è stato il migliore dei miei allenatori. Se sono ciò che sono lo devo anche a lui: mi ha cambiato la mentalità, mi ha reso più ambizioso. In campo è il numero uno, per come giocano le sue squadre e per il modo di trasmetterti le cose. - dice il Papu Gomez intervistato da Filippo Maria Ricci su La Gazzetta dello Sport - Non abbiamo fatto pace, ma se lo dovessi incontrare oggi gli darei un grande abbraccio e riderei su tutto ciò che è successo tra noi. Il passato è passato, e il tempo cura tutto". Che finale si aspetta? "Difficile, chiusa. Le italiane sanno difendersi, la Roma di più. Ha furbizia ed è brava in contropiede. Ci lasceranno la palla, dovremo farne buon uso". E Dybala? "Con lui o senza di lui la Roma cambia molto. Aveva bisogno di aria nuova e tra la passione di Roma e la protezione di Mourinho è tornato quello di una volta. Certo, Palomino gli ha dato un bel colpo, vediamo se si riprende". E voi? Siamo in Siviglia League? "Si, non c’è nessun club che vuole questa coppa più del Siviglia. E a me personalmente manca un titolo qui in Europa".