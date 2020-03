Siviglia non sembra proibita I tifosi acquistano i biglietti

Procede con fiducia la vendita dei biglietti per il settore ospiti di Siviglia per la partita del 12 marzo, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Ieri molti tifosi, che avevano diritto alla prelazione (chi ha fatto finora le quattro trasferte europee), hanno acquistato il tagliando – quaranta euro il prezzo -, visto che al momento non ci sono limitazioni alla trasferta. I biglietti in vendita, considerando anche le varie fasi di prelazione e la vendita libera, sono oltre 2000: la sensazione è che molti romanisti, i gruppi e lo zoccolo duro del tifo, andranno a Siviglia, ma che non si registrerà il sold out come a Gent. Magari quello tornerà negli eventuali quarti.