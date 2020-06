Siviglia, Lopetegui: “La Roma uno squadrone, Fonseca sta lasciando il segno”

L’allenatore del Siviglia Julen Lopetegui ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport” e ha parlato anche della prossima sfida di Europa League contro la Roma di Fonseca. Ecco le sue parole.

Il 12 marzo dovevate giocare con la Roma, che ricordi ha di quel giorno?

Di grande confusione: non sapevamo se la Roma sarebbe arrivata, alcuni giocavano, addirittura a porte aperte, bisognava cercare di farsi trovare pronti. Poi è arrivata la decisione di non giocare, quella che più si avvicinava alla realtà: non era consigliabile viaggiare e giocare.

E ora quella partita come la vede?

Lontana. Non abbiamo nemmeno la certezza di date e formato. Al momento se sento la parola Roma mi viene in mente solo il grande rispetto per quello che considero uno squadrone pieno di grandi giocatori e con un allenatore che ho sempre seguito e che sta lasciando il suo marchio anche su questa squadra. Ora però penso solo a questo derby peculiare.