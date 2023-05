Siviglia, la sconfitta è indolore: vince il Real con una doppietta di Rodrygo

Una sconfitta indolore. Questo il verdetto dell’ultima uscita del Siviglia prima di affrontare la Roma mercoledì prossimo a Budapest nella finale di Europa League, scrive Filippo Maria Ricci su La Gazzetta dello Sport. Al Sanchez Pizjuan è finita 2-1 per il Real Madrid che con una doppietta di Rodrygo ha rimontato il gol iniziale di Rafa Mir. Per Mendilibar è il secondo ko nella sua brillantissima gestione: l’allenatore basco ha mostrato la sua delusione ma è parso anche sollevato perché nessuno dei suoi ha avuto problemi fisici. Mendilibar come di consueto ultimamente ha alternato i suoi uomini: titolari punti fissi come Rakitic e Gudelj, accompagnati però da panchinari vari, dal Papu Gomez a Montiel al giovanissimo Manuel Bueno, canterano del 2004.