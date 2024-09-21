VIDEO - De Rossi: "Non conoscevo Dahl e Le Fée. Sono colpi di Ghisolfi"

Dopo quasi un mese si rivede anche Enzo Le Fée. La risonanza di controllo di ieri ha confermato il pieno recupero del francese, che ha smaltito la distorsione del legamento collaterale del ginocchio subita contro l’Empoli lo scorso 25 agosto, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. Le Fée dovrà ora rientrare gradualmente in gruppo e provare a essere a disposizione con l’Athletic Bilbao giovedì prossimo. Ancora incerta, invece, la presenza dei Friedkin in tribuna contro l’Udinese. Il presidente ieri è ripartito da Roma, ma potrebbe tornare in queste ore e assistere quindi alla contestazione prevista all’Olimpico. La Curva Sud, infatti, ha invitato tutti i tifosi dei vari settori a rimanere fuori nella prima mezz’ora.