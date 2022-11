Si muove Mourinho: la Roma insiste per Bellerin, José pronto a convincerlo

Del resto, la Roma in caso di cessione a gennaio dell’olandese potrebbe anche restare così, spostando Zalewski a destra per andare a far coppia con Celik e recuperando Vina a sinistra come alternativa a Spinazzola. Questo, però, sulla carta, in teoria. In realtà, invece, Mourinho vuole subito un cambio al posto di Karsdorp ed è pronto – in caso serva – a spendersi anche personalmente.