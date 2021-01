Sì, è tornato l’Olandese Volante: “Noi super se Karsdorp attacca”

Durante le vacanze di Natale del 2019 fu immortalato alticcio fuori causa e da quel momento si capì che il Feyenoord, dove era in prestito, non lo avrebbe riscattato. Dopo un’estate con la valigia in mano, dodici mesi più tardi l’olandese sembra rinato. Ora Karsdorp è il titolare indiscusso della fascia destra, e la prestazione contro la Samp – impreziosita dal 4° assist in campionato: top per un difensore – lo ha certificato. È anche grazie al decollo del terzino che, scrive Massimo Cecchini su “La Gazzetta dello Sport“, Paulo Fonseca può affermare come la Roma gli dia più garanzie rispetto alla scorsa stagione: “La squadra quest’anno è più forte, c’è stato più tempo per lavorare e i risultati si vedono“. Karsdorp e la difesa funzionano: “La retroguardia ha giocato bene. È importante essere sicuri difensivamente. Nella ripresa siamo migliorati, anche perché Bruno Peres e Karsdorp hanno rischiato, attaccando di più“.