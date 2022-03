Shomurodov: “Speravo di giocare molto di più”

L’attaccante giallorosso, fin qui protagonista di una stagione non memorabile con 30 presenze e 4 gol, non è contento della sua avventura romanista

Eldor Shomurodov, dal ritiro dell’Uzbekistan, alza la voce. Anche se poi in serata precisa e butta acqua sul fuoco, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. I fatti: l’attaccante giallorosso, fin qui protagonista di una stagione non memorabile con 30 presenze e 4 gol, non è contento della sua avventura romanista, e lo dice: "Ho un contratto. Se gioco, rimarrò. Ma non ho intenzione di passare molto tempo in panchina», fa sapere il numero 14 giallorosso. In serata però precisa e chiarisce: «Non ho mai detto di voler andar via. Sono felice di far parte della Roma e voglio solo lavorare ogni giorno meglio per aiutare i miei compagni e il mister". L’insoddisfazione, però, c’è, perché è vero che lui si aspettava di giocare con maggiore continuità - non scende in campo da titolare dal mese di dicembre -, ma è altrettanto vero che la Roma si aspettava di più da un calciatore su cui ha investito 17.5 milioni di euro. In ogni caso, stando alla precisazione su Instagram, Shorumudov non pensa all’addio: "Ma non so cosa mi ostacoli, probabilmente non sto andando abbastanza bene. Se Abraham tornasse in Inghilterra avrei più spazio? Non credo che lo farà".