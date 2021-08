Shomurodov spavaldo e implacabile: segna ancora e non è più una sorpresa

Tre gol in tre gare per l'ex Genoa, che ora potrebbe giocare insieme ad Abraham

Tre partite con la Roma e tre gol. Il primo nel pieno caos-Dzeko, col centravanti bosniaco a Siviglia in panchina e la squadra scioccata dalla sua decisione di andare via. Il secondo in casa contro il Raja Casablanca, al debutto all’Olimpico. Il terzo, il più importante, ieri alla prima partita ufficiale, a Trabzon, proprio qualche secondo prima di essere sostituito. E qualche ora dopo il primo allenamento di Abraham con la Roma. Tutto si può dire, tranne che Eldor Shomurodov non sia uno in grado di non cogliere le occasioni, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Nonostante un primo tempo di grande fatica, nella ripresa ha fatto gol al primo pallone giusto. Ora, con l’arrivo in giallorosso di Abraham, per Mourinho non sarà facile scegliere il titolare, a meno che Eldor non giochi proprio con l’inglese.