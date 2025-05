Shomurodov guida l’assalto che può regalare la Champions

Per alcuni versi sembra anche paradossale, considerando che nel corso della stagione era stato venduto per ben due volte. Ed invece la Roma che va a caccia della Champions League deve ancora una volta affidarsi al sacrificio ed alla dedizione di Eldor Shomurodov. Si è tenuto la Roma con grande fatica e stasera — a Torino — spera anche di eguagliare il suo record di reti in Italia, otto. Cifra che ha raggiunto al suo primo anno al Genoa, nel 2020-21, stagione che gli consentì proprio di sbarcare in giallorosso per ben 17,5 milioni (più 2,5 di bonus). Le 7 reti di quest’anno - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta Sportiva' - valgonotantissimo, perché sono i gol che gli hanno permesso di rialzare la testa, di guardare il mondo anche con estremo orgoglio. La cura-Ranieri ha funzionato, anche perché nel frattempo Artem Dovbyk ha iniziato ad abbassare i giri ed a convincere molto meno di quanto fatto in precedenza. Ed allora per Shomurodov sono arrivate anche le occasioni giuste. Stasera la Roma proverà a chiedergli la Champions. Anche se non arriverà in doppia cifra, stasera gli basterebbe segnare un gol decisivo.