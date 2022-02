Shomurodov: “Ci tengo a vincere la Conference”

L'attaccante: "Mourinho ha grandi obiettivi, è un allenatore impegnativo, vuole vincere sempre e ci chiede di dare il massimo"

L’Uzbekistan, la famiglia, l’avventura in Russia e lo sbarco in Italia, fino all’attualità giallorossa. Eldor Shomurodov ieri si è raccontato ai microfoni dell’Uefa, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, toccando un po’ tutti gli aspetti della sua vita. "Mio papà er i miei zii erano calciatori, il nonno allenatore. Il calcio era nel destino fin dall’infanzia. Amavo il Chelsea, i miei idoli erano Drogba e Ferando Torres. L’Uzbekistan? Lo amo e essere il capitano della nazionale è qualcosa di importante". Quindi la sua Roma: "Mourinho ha grandi obiettivi, è un allenatore impegnativo, vuole vincere sempre e ci chiede di dare il massimo. Io sogno di vincere la Conference League e di arrivare in Champions".