Sfida Roma-Napoli per Nuno Tavares

Derby in salsa portoghese all’orizzonte tra Roma e Napoli. Nel menu il talento del Benfica Nuno Tavares, terzino sinistro classe 2000 seguito anche dal Manchester United. Gli scout italiani hanno messo sui loro taccuini positive recensioni sul calciatore, che può interessare per l’estate. E’ stato Tiago Pinto, neo general manager giallorosso ed ex Benfica, a sostenere la candidatura di Tavares alla Roma. Che come il Napoli, scrive “La Gazzetta dello Sport“, è pronta a bussare alla bottega notoriamente cara del club di Lisbona.