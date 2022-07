Sfida al Sunderland. E Zaniolo vuole giocare

Appuntamento oggi a mezzogiorno su Dazn : per la prima volta dalla notte di Tirana i tifosi della Roma potranno oggi vedere la squadra giallorossa, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport . Almeno con due nuovi acquisti: Matic , che dovrebbe partire dal primo minuto, e Svilar in porta.

Manco a dirlo, la scena – oltre che dal pisolino social di Mourinho – è stata rubata da Zaniolo. Ieri l’attaccante non si è allenato perché accusava dolori dovuti ai primi giorni di allenamento intenso. Subito le voci che filtravano da Trigoria si sono divise: un modo per tirarsi fuori oppure per preservarsi dopo gli infortuni degli ultimi anni? Una cosa è certa: al momento, in assenza di offerte vere, Nicolò non ha alcuna intenzione di rompere con la Roma. e anzi, oggi spera di giocare contro il Sunderland, magari partendo dalla panchina.