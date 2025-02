Sfida a colpi di classe: il Milan ai piedi di un super Reijnders, Dybala Joya Roma

Non indossano il numero 10, ma quando si parla di qualità in Milan-Roma non puoi non pensare a loro. Tijjani Reijnders da una parte, Paulo Dybala dall'altra. Il 29 dicembre colpirono entrambi. Vantaggio rossonero con una bella stoccata dell'olandese, pareggio giallorosso firmato al volo di destro dalla Joya. Stavolta il pari non è contemplato, anche perché stasera in ballo c'è la semifinale di Coppa Italia: a costo di andare ai calci di rigore, una delle due squadre alla fine sorriderà, l'altra no. Lo scrive Marco Guidi su La Gazzetta dello Sport. Tiji ci arriva dopo la rete all'Inter nel derby. L'argentino è stato invece preservato proprio per l'appuntamento di oggi nell'ultima di campionato contro il Napoli all'Olimpico, entrando solamente nel finale per partecipare all'assalto alla ricerca del pareggio. Quella che parlano Dybala e Reijnders è in fondo la stessa lingua, quella dei giocatori di classe. Quando l'argentino passa da San Siro non è mai una gara banale. E in campo il trequartista della Roma lascia sempre tracce palpabili, soprattutto ora che Claudio Ranieri lo ha portato a un tono atletico all'altezza delle tante competizioni in programma, che gli ha consentito di giocare col tecnico in panchina undici partite da titolare su quindicesi a disposizione: mai accaduto a Roma. Dopo il rinnovo fino al 2026, la Joya è più che mai il leader dei giallorossi e l'ago della bilancia nei sedici metri con i suoi slalom, gli scatti improvvisi palla al piede e quel mancino fatato. E a Milano Dybala vuole ripetersi. Il Milan è la squadra che ha affrontato più volte in carriera (26 volte) con 15 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte (10 gol e 6 assist nelle sfide contro i rossoneri).