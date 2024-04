Sexgate a Trigoria: c’è l’accordo tra club e ragazza

Sostanzioso accordo economico, anche per evitare la denuncia penale

Svolta nel sexgate di Trigoria, con l'accordo tra la Roma e la ragazza licenziata dopo la diffusione del video intimo sottrattogli dal telefono e reso virale da un giocatore della Primavera, come riporta La Gazzetta dello Sport .

La Roma, infatti, sembra sia arrivata ad un sostanzioso accordo economico , anche per evitare la denuncia penale e il rischio di un'accusa pericolosa come quella del reato di revenge porn.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.