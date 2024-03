Sex Gate, la Roma in Procura Federale: ascoltato il legale del licenziamento

Non si ferma l’indagine della Procura Federale sul “Sex Gate” a Trigoria. Dopo aver ascoltato – lunedì scorso – i due ex dipendenti protagonisti del video, ieri mattina è stato Lorenzo Vitali, capo del “team legal” giallorosso, a sedersi davanti al procuratore Giuseppe Chinè, scrivino Elisabetta Esposito e Emaniuele Zotti su La Gazzetta dello Sport. L’audizione di Vitali, accompagnato dall’avvocato Antonio Conte, è iniziata poco dopo le 9 ed è durata circa un’ora. Chinè, oltre a ricostruire come si sia diffuso il filmato, ha voluto accertare le dinamiche che hanno spinto la Roma a licenziare i due ragazzi. Anche davanti a Chinè la Roma ha ribadito di essere vittima di un attacco volto a destabilizzare il club (per scoprire chi ci sta dietro ha deciso di avvalersi di un importante studio penale).