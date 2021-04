Servono gol: li può portare Gouiri del Nizza, bomber precoce

Nel nuovo corso giallorosso c’è fame di gol e Amine Gouiri è uno chef di successo. A Nizza ha già segnato 16 gol (4 in Europa League) e non è poco per un attaccante di 21 anni. Nella lista di Tiago Pinto non mancano le alternative tra le punte. Piace Abada Liel, diciannovenne del Maccabi Petach Tivka già nel giro della nazionale israeliana. In Premier League, scrive Carlo Laudisa su “La Gazzetta dello Sport“, ha messo gli occhi su Atta Zion, sedicenne del Crystal Palace.

Passando ai difensori, il più in vista è il portoghese Nuno Tavares, terzino sinistro 21enne del Benfica. Nel campionato svizzero ha attirato le attenzioni romaniste il centrale dello Zurigo Omeragic. Nel mirino c’è anche Vandervoort, portiere del Genk.