Serra deferito alla Procura federale: “Parole ingiuriose verso Mourinho”

A quasi due mesi dai fatti la Procura federale ha deferito l’arbitro Marco Serra per lo scontro con Mourinho in Cremonese-Roma del 28 febbraio. Nell’atto, le parole dell’allora 4° uomo al tecnico vengono definite di «oggettivo carattere inopportuno, ingiurioso e finanche offensivo», tanto da violare il Codice di Giustizia Sportiva Figc (l’art. 4, sui principi di lealtà, correttezza e probità) così come il regolamento Aia. Secondo la Procura, a Mourinho «che a Serra si era rivolto per tentare di avere spiegazioni riguardo ad una decisione arbitrale», sono state rivolte le seguenti parole: “Ti stanno prendendo tutti per il c... Vai a casa, vai a casa”. Dal deferimento emerge che la Procura Figc era intenzionata ad archiviare la posizione di Serra e che è stata la Procura Generale dello Sport ad invitarla «a esercitare l’azione disciplinare», visto che il comportamento dell’arbitro era stato «inequivocabilmente accertato dal video in atti». Serra finirà dunque davanti al Tribunale federale, ma la sua difesa ha dei punti di forza: la partita è ancora aperta.