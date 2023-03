Serra, c’è il pre-deferimento per la lite di Cremona con José

Oggi si pronuncerà la Corte d’Appello per la nuova udienza nella quale sarà presente anche Mourinho

Si sono concluse le Indagini della procura federale sul comportamento di Marco Serra, l’arbitro protagonista in veste di quarto uomo di un battibecco con José Mourinho durante Cremonese-Roma del 28 febbraio, scrive Valeio Piccioni su La Gazzetta dello Sport. Non si tratta di un deferimento vero e proprio, ma di una sorta di pre-deferimento secondo la procedura della giustizia sportiva che dà la possibilità all’incolpato di presentare memorie o documenti a suo discarico. Oggi si pronuncerà la Corte d’Appello per la nuova udienza nella quale sarà presente anche Mourinho.