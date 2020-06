Serie crAc, rischio infortuni: +30% previsto

Il calcio sta per tornare e c’è un gruppetto di uomini che non pensa ai gol e non lavora sulla tattica: chi lavora sul fisico dei calciatori pensa anche agli infortuni. I dati dicono di stare più attenti del solito: statisticamente, nelle prime partite dopo la ripresa c’è un rischio più alto di farsi male. Secondo le statistiche, scrive Luce Bianchin su La Gazzetta Dello Sport, nelle prime due giornate ci sono stati picchi di infortuni, ben sopra la media, il 30% in più del solito. Comprensibile: i giocatori hanno passato settimane a casa, allenandosi con metodologie sperimentali. La ripresa è stata graduale e in molte situazioni si è pensato di differenziare la preparazione da calciatore a calciatore. La coscia è la parte più delicata (il 48% dei problemi fisici in questa stagione è stato di natura muscolare): attenzione agli adduttori, al flessore, ai retti femorali.