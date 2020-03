Serie A, 20 milioni di danni. Gare a porte chiuse, il conto è salato: ora i diritti tv non sono più al sicuro

Una ventina di milioni di euro. È questo il mancato incasso per i club di Serie A, stimato per questo mese di gare a porte chiuse, considerando anche gli impegni nelle coppe europee, tra biglietti e quota-parte abbonamenti. Il danno economico prodotto dalle porte chiuse – sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’ – verrà mitigato dal risparmio dei costi di servizi, quantificabile tra i 3 e i 4 milioni. Se il blocco dovesse protrarsi le conseguenze si moltiplicherebbero ed estenderebbero i loro effetti ad altre voci del fatturato, come l’hospitality negli stadi. Tra i grandi club, il Milan è l’unico che con nettezza ha annunciato che rimborserà la quota-parte degli abbonamenti. Pure l’Inter si è detta disponibile a venire incontro ai suoi abbonati, non prevedono nulla in tal senso Napoli, Juventus e Roma. Per i diritti tv, invece, nel prossimo ciclo l’assegnazione subirà inevitabilmente dei rallentamenti. Senza contare gli altri progetti, come quelli sugli stadi o gli investimenti sugli assetti proprietari.