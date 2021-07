Separati in casa. Da Pedro a Pastore: quelli con la valigia

Gli esuberi tornano al lavoro, però non con Mourinho. La Roma deve piazzarli

Pinto dovrà essere bravo a cederli, magari senza fare una minusvalenza. Il nome più eclatante tra quelli inseriti è Pedro. Sta cercando una squadra per chiudere degnamente una grande carriera. Dopo aver firmato un contratto di tre anni non si aspettava che la sua storia con la Roma potesse finire così presto. Umore non al massimo anche per Robin Olsen che piace molto in Premier e al Lille. Non si può fare lo stesso discorso di interessamenti per Pastore. Sta lavorando da solo e non ha la possibilità di farsi vedere per mostrare di essere pronto fisicamente e ora trovare una squadra non è facile. Di certo la Roma vuole alleggerire il monte ingaggi e ha necessità cedere lui, Pedro e tutti gli altri per far pesare meno il bilancio.