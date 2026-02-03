Senza Koné la Roma soffre. L’attacco preoccupa

Nel giorno in cui si chiude il mercato, e la Roma ne esce da protagonista con acquisti di livello in prima linea, il posticipo a Udine si trasforma in una grande delusione. Ma resta l'impressione di una squadra in cui tutti sono importanti, ma qualcuno anche di più. Già, perché senza il motore di Koné proprio in questo clima agonistico la squadra ha finito per soffrire eccessivamente. E se non è il caso di drammatizzare, sottolinea Alessandro Vocalelli su 'La Gazzetta dello Sport', si tratta si rialzarsi presto sui pedali, provando anche a migliorare il rendimento offensivo che finora ha rappresentato la maggiore preoccupazione. Con 27 reti all'attivo i giallorossi hanno infatti l’ottavo attacco del campionato: toccherà a Malen, Robinio Vaz e al nuovo arrivato Zaragoza il compito di invertire la marcia.