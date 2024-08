Senza Dybala? Si può. Ma adesso la Roma completi la sua rosa

Alle prime avvisaglie, Paulo non rischia. Con la Roma sa che non potrà lottare per lo scudetto. Il ct Scaloni non lo ha convocato né per la Coppa America né per le prossime gare dell'Albiceleste, dando spazio a talenti più giovani e sani (tra cui Soulé). La Roma, che non ha mai fatto muro, perde così il suo talento più puro ma più delicato, il cui ingaggio sarebbe pesato per oltre 30 milioni nei prossimi due anni. Troppi. Le giocate della Joya rubano l'occhio e si capisce la delusione dei tifosi. Ma un Dybala con un sempre più ridotto raggio d'azione e spesso fuori per infortunio è un lusso che non tutti possono permettersi. Con Soulé, ad oggi non ancora al suo livello, ma giovane, sano, forte e con un ingaggio normale, la Roma guarda al futuro. Si può giocare senza il talento di Dybala? Certo, e si può anche costruire una Roma più forte: non trovando il suo sostituto (c'è già Soulé) ma completando la rosa con uomini dalle caratteristiche diverse.