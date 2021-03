Semaforo verde per Zaniolo: “Le difficoltà mi rafforzano”

Niente visita lampo a Inssbruck come era da programma. Questa mattina Zaniolo si recherà regolarmente a Trigoria per allenarsi e proseguire nel suo percorso di rientro in campo, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. La visita medica dal Professor Fink è rimandata al prossimo 12 aprile. Il semaforo verde è arrivato lo stesso e l’ok dell’austriaco è arrivato a distanza: da oggi Zaniolo entra nell’ultima fase di recupero. Dal giorno dell’operazione sono passati già oltre 6 mesi, esattamente come previsto dal protocollo di Fink.

Nicolò dentro ha il fuoco, vorrebbe spaccare il mondo. Nei suoi allenamenti verranno inseriti anche i cambi di direzione, gli scatti e i tiri in porta. E’ il processo di avvicinamento alla normalità che lo porterà a inizio aprile a far parte del gruppo a tutti gli effetti. Da lì ci sarà il primo test quasi sicuramente con la Primavera di Alberto De Rossi il 10 aprile a Firenze. Il lunedì successivo, il 12, ci dovrebbe essere la visita con Fink. La prima partita per cui Zaniolo potrebbe essere convocabile è il ritorno con l’Ajax del 15, al massimo il 18 contro il Torino.