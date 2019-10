Seimila tedeschi: fan zone e navette nel piano sicurezza

Ieri pomeriggio c’è stato il tavolo tecnico, oggi e domani andranno in onda i due meeting sulla sicurezza con i rappresentanti dell’Uefa. Il piano sicurezza per la partita di domani con i tedeschi del Borussia Mönchengladbach è partito oggi e troverà altre soluzioni strada facendo. Se non c’è infatti allarme, resta alta comunque la preoccupazione, visto che – come sottolinea Andrea Pugliese su ‘La Gazzetta dello Sport’ – dalla Germania arriveranno circa 6mila tifosi del Gladbach.

Nella fan zone allestita a piazza delle Canestre, al centro di Villa Borghese, si cercherà di far confluire i tifosi del Borussia, per poi veicolarli ed accompagnarli allo stadio tramite l’utilizzo di navette scortate dalla polizia. Il vero problema, però, sarà proprio canalizzare i tedeschi e portarli nella fan zone, visto che i tifosi neroverdi sono abituati a “marciare” verso lo stadio, con cortei di avvicinamento. Ecco, la paura in Questura è proprio questa, del rischio che poi ci possano essere contatti strada facendo tra le due tifoserie. Tra l’altro, per ora non è stato ancora stabilito il divieto della vendita di alcolici in centro, ma è facile che l’ordinanza della sindaca Virginia Raggi possa arrivare già oggi. Allo stadio, comunque, domani dovrebbero esserci in tutto 30mila persone.