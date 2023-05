Sei maxi-schermi allestiti all’Olimpico per la finale di Coppa

Il prezzo del biglietto è di 20 euro in vendita libera e 14 per gli abbonati

Un Olimpico col cuore a Budapest. Come era già accaduto con la finale di Conference, anche per l’ultimo atto di Europa League l’impianto ospiterà i tifosi che assisteranno sui sei maxi schermi installati a bordo campo alla sfida con il Siviglia, come riporta La Gazzetta dello Sport. Il prezzo del biglietto è di 20 euro in vendita libera e 14 per gli abbonati. La Roma ha specificato che, a prescindere dal risultato, il deflusso dovrà avvenire normalmente, per salvaguardare l’incolumità di tutti e l’integrità del terreno di gioco.