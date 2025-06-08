E se alla fine Mile Svilar dovesse andar via davvero? Come scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, nella Roma si stanno valutando anche una serie di profili alternativi. Così dopo la candidatura dei giorni scorsi di Lucas Perri, portiere brasiliano del Lione, ieri sono venuti fuori altri due nomi che la Roma sta monitorando: Petrovic (Chelsea) e Virginia (Everton). In particolare il

primo. Costa una ventina di milioni, ma ci si può lavorare su. Il portoghese Virginia, invece, è stato chiaro: "Io alla Roma? Chissà, vedremo. Di certo parliamo di un grande club". Su Svilar c'è anche il Milan che lo ha messo in cima alla lista dei possibili sostituti di Maignan. A fare da tramite per questa possibile operazione, c'è Vlado Lemic, agente del portiere e di Luka Modric che è ad un passo ormai dal trasferirsi in rossonero.