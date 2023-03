Se Mou migliorasse in fase offensiva farebbe il grande salto?

"Soltanto" 32 gol segnati in 25 partite. Dai tempi di Luis Enrique lo score della Roma non era così basso, scrive Fabio Licari su La Gazzetta dello Sport. L'Inter ne ha messi dentro 46, il Milan 42 e la Lazio 41. Ma hanno fatto meglio anche Atalanta (42), Juve (40) e Udinese (33). I dati difensivi sono molto migliori, appena 21 reti subite, ma la fase difensiva di Mourinho, anche se non si trasforma nel mitico "pullman", è organizzata come poche.