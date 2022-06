Se Mkhitaryan saluta la Roma cerca la fantasia di Isco e Farias

Pinto e Mourinho alla ricerca di un giocatore che abbia caratteristiche analoghe a quelle dell'armeno

Il caso Mkhitaryan è uno di quei bivi che possono indirizzare le trattative lungo strade diverse, scrivono Massimo Cecchini e Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Se l’attaccante armeno decidesse di restare in giallorosso, la dirigenza non avrebbe bisogno di coprire quella casella con un giocatore che abbia caratteristiche analoghe. Se invece Micki dovesse scegliere di andare all’Inter, la Roma dovrà pensare a una alternativa che possa avere un impatto analogo negli schemi di Mourinho.

Per ora sembrano essere due i calciatori che possano riempire eventualmente quella casella: si tratta dello spagnolo Francisco Isco, svincolato dal Real Madrid. L’altro, invece, è l’argentino Facundo Farias, 19 anni, giocatore del Colon.

Se le qualità potenziali dei due possono essere simili, esperienza e costi paiono profondamente diversi. Isco in carriera ha vinto 18 titoli con i “blancos”, fra cui 5 Champions League giocando 348 partite e segnando 51 reti. I media spagnoli raccontano come Isco sia stato offerto alla Roma (ma anche al Milan) da Mendes (il procuratore di Mou), col giocatore che chiede un triennale forte, anche se non al livello di quanto percepito a Madrid, circa 7 milioni a stagione. La sensazione, però, è il fantasista preferirebbe restare in patria, ma si vedrà.

Discorso diverso quello che riguarda Farias. L’argentino, nazionale Under 20, è un prospetto di grande valore, che come caratteristiche assomiglia un po’ al “Papu” Gomez. Ha un contratto col Colon fino al 2025 e il suo club, proprio puntando sulle potenzialità del ragazzo, non chiede meno di 12 milioni.

La Roma potrebbe anche decidere di fare a meno di un giocatore duttile come Mhitaryan per investire tanto sul regista che Mourinho chiede dallo scorso anno. In questo senso si continuato a battere le (costose) piste che portano a Ruben Neves del Wolverhampton e a Yves Bissouma del Brighton. Il primo ha il contratto in scadenza nel 2024, l’altro nel 2023.