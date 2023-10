Scommesse: stipendio sospeso o risoluzione, le società possono avvalersi così

Tre anni di squalifica per i giocatori che scommettono sul calcio. Se andasse davvero a finire così, che cosa potrebbero fare i club a cui appartengono? Se la Procura federale non dovesse accertare "la responsabilità diretta della società" né che al suo interno qualcuno fosse a conoscenza dell’illecito, la società del colpevole in un caso scommesse potrebbe intervenire contro il proprio calciatore, scrive La Gazzetta dello Sport. Nel caso Fagioli-Juve, le linee guida sono dettate dall’accordo collettivo siglato da Lega Serie A, Aic e Figc che all’art. 5 comma 5 che prevede la sospensione della retribuzione, anche nel caso in cui "il calciatore abbia subito provvedimenti disciplinari interdittivi per sanzioni in materia di illeciti sportivi, di divieto di scommesse e di pratiche di doping". Il club potrebbe però andare oltre e chiedere la risoluzione del contratto stesso (art. 11 comma 4). In Inghilterra la situazione è quasi la stessa, qui regolata dallo Standard Contract.