Scommesse: Fagioli,Tonali e Zaniolo rischiano almeno 3 anni di squalifica

Lo sconto è possibile se si collabora. La sanzione pesa in campo nazionale e internazionale

Redazione

Calcio e scommesse, ancora una volta. Un binomio, troppo spesso accompagnato dalla parola “scandalo”, che sembra non invecchiare mai, scrive Elesabetta ESposito su La Gazzetta dello Sport. Prima Fagioli, ieri Tonali e Zaniolo. E potrebbe non essere finita qui. I tifosi - in Italia come in Inghilterra - tremano e fremono. Cerchiamo dunque di fare chiarezza su cosa potrà accadere dal punto di vista sportivo.

Al momento sui tre la Procura federale guidata da Giuseppe Chinè ha solo aperto un fascicolo e sta dunque svolgendo le sue indagini tra cui le audizioni già avvenute dello stesso Fagioli. La Procura della Figc dunque - che si muove parallelamente a quella della Repubblica di Torino - sta indagando deve verificare se ci siano gli estremi per la violazione dell’articolo 24 del Codice di giustizia sportiva che si occupa appunto del “divieto di scommesse e obbligo di denuncia”. Al comma 1 si legge: "Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati da Figc, Fifa e Uefa".

Lo stesso articolo al comma 3 parla di "squalifica non inferiore ai tre anni". Ma la sanzione può ridursi in caso di patteggiamento o collaborazione del giocatore sotto indagine: posizioni che ha adottato da subito Nicolò Fagioli che ha ammesso le proprie responsabilità anche davanti alla Procura federale. Dalla scelta difensiva dipenderà anche il tempo che dovremo attendere per conoscere l’entità della possibile squalifica, ma la Procura Figc dovrebbe notificare la chiusura indagini già tra un paio di settimane.

La sanzione pesa in campo nazionale e internazionale. Sia nei tre casi precedenti - che devono comunque essere approvati dall’organo giudicante che in primo grado è il Tribunale federale nazionale - sia in caso di processo, viene chiesta in automatico l’estensione della pena a tutte le competizioni autorizzate dalla Fifa e dalla Uefa. Quindi i due giocatori di Newcastle e Aston Villa, sotto indagine per fatti avvenuti in Italia, pagherebbero le eventuali colpe in Premier League.

I giocatori possono scommettere in altri sport ma dal punto di vista penale non sono consentite piattaforme online illegali, come quelle utilizzate da Fagioli secondo la Procura di Torino. Dal punto di vista sportivo il reato si configura in caso di puntate sul proprio sport, quindi i tre avrebbero potuto serenamente scommettere su siti autorizzati su una partita di basket o di tennis, ma non su una di calcio neanche di una diversa categoria.

