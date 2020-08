Schick verso il Leverkusen. Sulla fascia idea Kolasinac

Una cosa è certa: a Trigoria non si pensa solo alla trattativa che potrebbe portare Dzeko altrove e Milik alla Roma. Sempre tenendo conto che per il momento è prioritario il mercato in uscita, la società giallorossa sonda anche profili per ricoprire ruoli diversi. Ad esempio, con Kolarov in uscita verso l’Inter, si pensa anche a Sead Kolasinac dell’Arsenal, club con cui c’è un ottimo rapporto, come ha dimostrato la questione Mhkitaryan, scrive Massimo Cecchini su “La Gazzetta dello Sport”.

Patrik Schick sembra sempre più vicino al Bayer Leverkusen, che però non offrirà più di 25 milioni. Soldi utili da utilizzare, parzialmente, per riavere Smalling dal Manchester United.

Sempre sul fronte uscite, c’è da segnalare il sondaggio del Celtic Glasgow per Olsen, ma al momento la trattativa si è arenata, perché la società scozzese vorrebbe il portiere solo in prestito e addirittura con parte dell’ingaggio pagato dalla Roma.