Scamacca, Mourinho scalpita e la Roma tenta di averlo in settimana

Il centravanti è uscito allo scoperto dicendo chiaramente come desideri il ritorno nella Capitale

È dall’inizio dell’estate che Gianluca Scamacca e la Roma si corteggiano, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport anche se con qualche caduta del desiderio (ma soprattutto per via dei giallorossi, che nutrono ancora il sogno Morata). Il centravanti azzurro, però, è uscito allo scoperto, dicendo chiaramente come desideri il ritorno nella Capitale.