Scamacca d’area meglio di Morata per la Roma?

Uno degli enigmi più affascinanti di questa estate di mercato, scrive Fabio Licari su La Gazzetta dello Sport: meglio Scamacca o Morata per la Roma? Lo scenario in giallorosso è abbastanza chiaro: Mourinho preferirebbe lo spagnolo per andare sul sicuro, la società punta sull’azzurro soprattutto per motivi economici. Morata costa una ventina di milioni e chiede un ingaggio di cinque, Scamacca dovrebbe arrivare in prestito dal West Ham e ha espresso la totale preferenza per la Roma, squadra della sua città. Sgombrando il campo da questioni di bilancio e di passione, a noi sembra che uno come Scamacca, centravanti vero che sa muoversi come Dzeko, sarebbe l’ideale per una Roma con tanti trequartisti più o meno offensivi (Dybala, Aouar, Pellegrini). Invece Morata è straordinario da seconda punta di sinistra, ma non riempirebbe l’area.