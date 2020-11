Scamacca cresce. Maran è senza pace: Zapata è il 18° positivo

Ci sono (molte) buone notizie e una meno lieta (la positività al tampone di Zapata, diciottesimo giocatore del Genoa colpito dal Covid-19 in questo campionato), in una vigilia rossoblù che obbliga Maran a rivedere in corsa i suoi piani, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Perdere il proprio miglior centrale difensivo prima di sfidare una Roma che ha segnato venti gol in nove gare non è danno da poco, ma fa ben sperare il ritorno in azzurro di Criscito con Luca Pellegrini, mentre Melegoni, Scamacca e Rovella (alla prima chiamata nell’U21) saranno agli ordini di Nicolato.

Maran mostra comunque fiducia nel gruppo: “Scamacca può crescere ancora, e non parlo dell’aspetto realizzativo, bensì nell’economia del gioco di squadra. Ma ha addosso lo stimolo di migliorarsi giorno dopo giorno“.

La Roma, certo, “è la peggior squadra da affrontare in questo momento, ma starà a noi essere perfetti“.