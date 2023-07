Scamacca avvisa tutti: “Chi mi prenderà farà un grande affare”

"Per tanti sono un talento inespresso. Io so di avere delle qualità ancora nascoste, ma sono strasicuro, al cento per cento, che chi mi prende fa un affare". Gianluca Scamacca ha rilasciato un’intervista al sito "Cronache di Spogliatoio" che sarà pubblicata oggi in versione integrale, come riporta Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.