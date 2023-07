Scamacca accelera. Strategia social contro il West Ham, ora la Roma spera

E ieri così è arrivato l’ennesimo messaggio , stavolta via social, scrive Andrea Pigliese su La Gazzetta dello Sport . Con Gianluca Scamacca che ha cambiato la biografia del suo profilo Instagram, togliendo qualsiasi riferimento al West Ham e lasciando solo la definizione generale "atleta". Un indizio in più, quanto meno del fatto che il futuro del centravanti azzurro sembra oramai davvero destinato ad essere lontano da Londra.

Scamaccavuole la Roma, la sua squadra del cuore, a cui ha lanciato molti segnali nell’ultimo mese, sia tramite i media sia attraverso i social. Occhio però anche all’Inter, che potrebbe trovare nell’attaccante azzurro una soluzione “last minute” se altre occasioni non si concretizzassero. Ma intanto c’è anche il problema di trovare l’incastro giusto con il West Ham, dove David Moyes sta cercando una prima punta, prima di dare l’okay alla sua cessione. Gli inglesi ci hanno provato con Armando Broja (Chelsea), lasciando poi stare quando i Blues si sono dimostrati irremovibili dalla richiesta di 35 milioni di euro. E poi hanno sondato il terreno con il Milan per Divock Origi, senza però affondare il colpo. Moyes davanti ha portato a casa il giovane Carlos Borges (19 anni) dal Manchester City, ma è più una seconda punta che un centravanti. Per salutare invece Scamacca ha bisogno di trovare prima di tutto il riferimento offensivo in attacco.