Scalera inizia l’avventura nella dirigenza giallorossa

Sistemate le ultime eredità da lasciare presso il Ministero di Economia e Finanza (Mef), Stefano Scalera comincia la sua avventura come dirigente apicale nella Roma, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Ma non è stata la fede calcistica a condurlo a Trigoria e Viale Tolstoj. L’attuale vice capo di gabinetto del Mef, infatti, ha un curriculum di altissimo livello, basti pensare alla direzione del Demanio che in passato gli è stata affidata. L’impressione è che avrà bisogno di tutta la sua esperienza nella gestione della Roma.

A cominciare dal fronte stadio, dove sta lievitando il desiderio di costruire il nuovo impianto in un’area sufficientemente popolata. Come non è Tor di Valle, come è il Flaminio, come potrebbe essere Tor Vergata qualora fosse completata la fermata della metropolitana.