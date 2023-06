Sassuolo, è fatta per Volpato e Missori: affare da 10 milioni

Esiste (anche) il mercato in entrata, per il Sassuolo. Protagonista fin qua soprattutto di voci concernenti la – possibile – cessione di alcuni dei suoi gioielli (Berardi, Frattesi, Lopez su tutti) la società emiliana sarebbe invece vicinissima a perfezionare i primi acquisti, e a mettere le mani su due prospetti monitorati da tempo, come riporta La Gazzetta dello Sport. Nel dettaglio, gli uomini mercato del Sassuolo sono ad un passo – manca l’ufficialità, come si dice in questi casi – da Cristian Volpato e Filippo Missori, entrambi in arrivo dalla Roma. E se Missori, laterale destro classe 2004 che ha debuttato in prima squadra, in campionato, sul finire della stagione ma alla ribalta dei big era già salito debuttando in Conference nel 2021/22, è profilo cui il Sassuolo si è accostato solo di recente, quello di Volpato, attaccante italo australiano classe 2003, è nome che sul taccuino della dirigenza neroverde c’è da un po’. Lo rincorsero, i neroverdi, già la stagione scorsa, ma infruttuosamente. Un anno fa il giocatore, reduce da una grandissima stagione con la Primavera (11 gol in 28 presenze) che gli era valsa anche il debutto in prima squadra (3 presenze e un gol con i “grandi”) scelse di restare in giallorosso, ed altrettanto fece a gennaio, quando venne ancora proposto ai neroverdi. Quest’anno, per lui, 7 presenze con la prima squadra in campionato, 3 in Europa League, 1 in Coppa Italia e minutaggio complessivo (meno di 400’, solo tre volte in campo dal 1’) che evidentemente gli ha suggerito di trovare altrove spazi che non sono arrivati in giallorosso. Affare – o meglio ticket, visto che nel pacchetto c’è anche Missori – da una decina di milioni di euro, ma la Roma si sarebbe tenuta il 15% sulla rivendita futura dei giocatori.