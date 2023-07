Sassuolo, è fatta per Vina

Si è chiusa una settimana caldissima per il mercato del Sassuolo , che ha messo a segno un colpo importante per la difesa con l’arrivo dell’esterno sinistro uruguaiano Matías Vina , tornato alla Roma dopo il prestito al Bournemouth, scrive Giulio Saetta su La Gazzetta dello Sport . Operazione che l’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali ha concluso con la dirigenza giallorossa per un prestito con diritto di riscatto in un tempismo perfetto in coda alla partenza di Kyriakopoulos al Monza.

Una corsia preferenziale quella con la Roma, da cui in questa sessione di mercato sono arrivati i giovani Volpato e Missori. Vina, che domani effettuerà le visite mediche al ritorno della squadra in Emilia dal ritiro di Vipiteno, non rientra nei piani di Mourinho, secondo la società capitolina in Emilia trova l’ambiante congeniale alle sue caratteristiche come è successo per Shomurodov al Cagliari e Kluivert al Bournemouth. Il terzino sinistro è il settimo affare chiuso dal Sassuolo: con Volpato e Missori sono arrivati Viti, Cragno, Boloca e Mulattieri, senza contare i preziosi riscatti di Pinamonti dall’Inter e Bajrami dall’Empoli.