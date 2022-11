Sassuolo, Dionisi: “Vale più di un pareggio. Pinamonti, gol da vero bomber”

"Quanto vale aver ripreso la Roma? Cinicamente dico un punto ma se penso alla superficialità con la quale la mia squadra ha giocato qualche giorno fa ad Empoli dico che questo pareggio vale molto di più". Non ha perso il “suo” Sassuolo, Dionisi: un mese da tre punti in cinque gare sembrava poter ridimensionare i neroverdi, che invece si sono ritrovati nel momento più importante, scrive Stefano Fogliani su La Gazzetta dello Sport. "Il merito più grande dei miei – aggiunge il tecnico del Sassuolo – è stato non perdersi dopo essere andati in svantaggio, ma di aver continuato a giocare ed avere ripreso una Roma che concede pochissimo agli avversari. Tra l’altro, c’era già un pizzico di rammarico per non aver sfruttato appieno, prima del gol di Abraham, quello che avevamo costruito, quindi va bene così. Bravi quelli che hanno giocato e bravi i subentrati". Tra i secondi Obiang («Lopez era ammonito e nervoso, mi serviva un giocatore più difensivo») ma anche Berardi e Traore, tra i primi quel Pinamonti che non segnava da parecchio "e che ha avuto il merito di credere in una palla sporca, trovando un gol da attaccante di razza qual è: gli ho fatto i complimenti, a lui come a tutti".